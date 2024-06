Magica Caransebes va intalni Timisul Sag la baraj

CARANSEBES - Campioana judetului Caras-Severin din Liga 4, Magica Balta Caransebes, si-a aflat adversara de la barajul pentru promovarea in Liga 3! Caransebesenii vor intalni, a;a cum am anticipat, Timisul Sag, campioana judetului Timis, in dubla mansa, pe 16 si 23 iunie, cu primul meci pe terenul echipei pregatite de Petru Bona!Timisul Sag a castigat cu 4-1 cu Gloria Mosnita Noua, in timp ce rivala CSM Lugoj au invins tot cu 4-1 pe Progresul Ciacova. Astfel, Timisul Sag si-a pastrat distanta ... citește toată știrea