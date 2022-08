Marcel Raducanu isi lanseaza cartea la Resita

RESIEsA - Fostul mare fotbalist Marcel Raducanu va veni in vizita la Resita si isi va lansa cartea "Marcel Raducanu, Talent, Fenomen si Legenda"!"In perioada 8-9 august, Resita va primi vizita reputatului nostru fotbalist international Marcel Raducanu. Acesta a debutat in Divizia A chiar la Resita, in data de 22 aprilie 1973, in meciul C.S.M. Resita-Steaua, castigat de rosso-nerii din Banat cu scorul de 2-0 (0-0), golurile fiind marcate de extrema Ioan Florea in minutul 55 si de mijlocasul ... citeste toata stirea