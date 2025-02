Marcus Aureliu Lungu, bronz la Campionatul European IMMAF

CARAS-SEVERIN - Marcus Aureliu Lungu a obtinut medalia de bronz la Campionatul European IMMAF 2025 de MMA, de la Belgrad! Sportivul carasean s-a aflat intr-o grupa de 25 de competitori!Pentru aceasta medalie a disputat 5 meciuri (4 victorii), dintre care 3 terminate inainte de limita in primul minut (1 submission si 2 TKO), o victorie la puncte si o decizie la puncte in favoarea adversarului din semifinale. "Cu un timp de 29 de secunde, se pare ca este cel mai rapid TKO al competitiei pana in ... citește toată știrea