Mario Longa, din Liga a V-a, "supravietuitor" la PRO TV

CARAS-SEVERIN - Atacantul celor de la CSM Caransebes va participa la Survivor Romania, show-ul care va fi filmat anul viitor in Republica Dominicana!Al doilea golgheter al trupei pregatite de Gheorghe Manu, cu 12 goluri reusite in prima parte a campionatului, spune ca este "pregatit pentru cea mai mare provocare din viata mea! Ma bucur sa va anunt ca sunt oficial concurent la Survivor Romania 2025! Voi da tot ce am mai bun pentru a face fata acestei aventuri unice, pline de incercari si ... citește toată știrea