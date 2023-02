Marius Bahan: Am controlat jocul inca de la inceput!

RESIEsA - Handbalistii resiteni au castigat duminica, 12 februarie, cu scorul de 31-25 (14-11), cu CSU Constantin Brancusi Targu Jiu, in etapa a II-a a play-off-ului de promovare in Liga Nationala. Rosso-nerii n-au avut probleme sa se impuna si dupa primele doua etape au maximum de puncte, 6, alaturi de CS Universitatea Cluj si CSM Alexandria!"Am controlat meciul inca de la inceput. Am intrat bine in joc si, cu o aparare foarte buna, am condus pe tabela pe tot parcursul meciului. Am avut trei ... citeste toata stirea