Marius Bahan: Mergem la Odorhei sa castigam!

RESIEsA. CSM Resita va intalni sambata, 5 martie, de la ora 17:00, in deplasare, formatia CSM Odorheiul Secuiesc, in etapa a IV-a a play-off-ului de promovare al Diviziei A!"Ne-am pregatit foarte bine in aceasta saptamana, deoarece stim ca ne asteapta o deplasare lunga si foarte grea. Din punctul meu de vedere, vom intalni o echipa buna, dar ma bucur ca noi trecem printr-o perioada favorabila. Avem un moral foarte bun si prin prisma faptului ca in acest play-off am castigat toate meciurile de ... citeste toata stirea