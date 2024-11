Marius Bahan: Vom incerca sa tinem pasul cu cei de la Constanta!

RESIEsA - CSM Resita va juca joi, 14 noiembrie, de la ora 18, cu CSM Constanta, vicecampioana Romaniei, in Sala Polivalenta din Resita, in turul 2 al Cupei Romaniei!"Ma declar foarte multumit de ceea ce am realizat pana acum, la finalul turului de campionatul suntem pe locul 3, la egalitate de puncte cu CSM Oradea. Vreau sa-i felicit pe baieti si sa le multumesc celor din staff, dar si conducerii CSM Resita. Dupa ultima etapa din tur le-am dat la baieti trei zile libere, iar de aproximativ ... citește toată știrea