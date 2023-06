RESIEsA - Performanta exceptionala reusita de sportivii de la Mystic Resita pe plan mondial! Perechea Marius Padurean & Adelina Stanciu a reusit sa castige medalia de argint la sectiunea junior II, la Campionatul Mondial de 10 Dansuri, desfasurat in Germania, la Bremen!"Daca pe 3 decembrie anul trecut aduceam Romaniei medalia de argint la WDSF latino tineret, in data de 3 iunie 2023 adaugam in cufarul cu medalii aduse Romaniei, inca o medalie de argint, la Campionatul Mondial de WDSF junior 2, ... citeste toata stirea