RESIEsA - Sportivii resiteni de la CSU si CSM Resita au cucerit 6 medalii la Campionatele Nationale de mars 10 km, pentru seniori si tineret, desfasurate in Bucuresti!"Competitia a avut loc la Bucuresti, pe un traseu amenajat in jurul Arenei Nationale, unde reprezentantii Clubului Sportiv Municipal Resita si Clubului Sportiv Universitatea Resita au reusit sa obtina un numar de 6 medalii. Am reusit sa obtinem titlul national la individual masculin prin Narcis Mihaila, iar echipa de seniori a ... citeste toata stirea