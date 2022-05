Marsaluitorii, in plina pregatire pentru competitiile majore

RESIEsA - Marius Cocioran, Ana Rodean si Mihaela Acatrinei au obtinut deja biletele pentru Mondialele si Europenele din acest sezon competitional! Narcis Mihaila se afla imediat sub linie, dar va merge in aceasta luna la un concurs in Spania, unde spera sa obtina calificarea la cele doua competitii majore din acest an!"La ora actuala, in clasamentul Rating, pentru Resita avem trei sportivi care sunt calificati la Campionatele Mondiale si la Campionatele Europene de seniori, ce se vor ... citeste toata stirea