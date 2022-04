Marsaluitorii resiteni, opt medalii la Nationale

RESIEsA - Campionatele Nationale de 35 de km mars pentru seniori s-au desfasurat sambata, 23 aprilie, in orasul Dudince, in Slovacia! Sportivii resiteni, pregatiti de Octavian Mazaran si George Ardeleanu, au reusit sa castige opt medalii: patru de aur, doua de argint si doua de bronz!Campioni nationali la individual au devenit Narcis Mihaila si Ana Rodean, iar echipele masculine si feminine ale Resitei au urcat din nou pe prima treapta a podiumului."Concursul s-a desfasurat in cadrul unui ... citeste toata stirea