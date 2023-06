RESIEsA - Campionatul National de 20 km mars pentru seniori si tineret U23 va avea loc duminica, 18 iunie, la Bucuresti, iar sportivii resiteni au in plan castigarea unui numar cat mai mare de medalii!"Competitia se va desfasura pe un traseu amenajat in jurul Arenei Nationale, iar concursul va fi organizat atat la individual, cat si pe echipe. Reprezentantii Clubului Sportiv Universitatea Resita si ai Clubului Sportiv Municipal Resita vor fi in numar de zece. La masculin vom avea doua echipe, ... citeste toata stirea