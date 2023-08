RESIEsA - Ionut Plesu, aflat in dubla legitimare la Clubul Sportiv Universitatea Resita - Clubul Sportiv Municipal Resita, a cucerit medalia de aur in proba de 20 de km mars la Jocurile Francofoniei, editia a IX-a! Competitia se desfasoara in aceste zile in Republica Democratica Congo!Ionut a fost cronometrat cu timpul de 1:27,07. Acesta este ... citeste toata stirea