Medalii pentru resiteni la Balcaniada si Festivalul Micul Luptator

RESIEsA - Sportivii legitimati la CSS Resita si CSM Resita au obtinut rezultate foarte bune la competitiile la care au participat in aceasta toamna. La Festivalul Micul Luptator de la Buzau, toti cei sase sportivi resiteni au urcat pe podium, in timp ce la Balcaniada de U17 si U20, din Macedonia de Nord, s-au remarcat Brian Techerean si Denis Lukaci!"La finalul saptamanii trecute am participat la doua competitii importante, una la nivel national pentru cei mici, 9-10 ani, la Buzau, numita ... citește toată știrea