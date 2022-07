Mediop: Aveam jucatori cu nume si am ratat barajul! Pe bune?!

RESIEsA - Cel mai bun marcator al rosso-nerilor din sezonul recent incheiat, din pacate cu ratarea promovarii in Liga 2, si-a gasit repede echipa si a ajuns la Concorda Chiajna. Atacantul senegalez a declarat pentru Gazeta Sporturilor ca esecul cu CSM Resita l-a invatat sa fie cu adevarat umil!"Daca e ceva ce-am invatat dupa sezonul petrecut la CSM Resita, in editia precedenta, este sa fii umil cu adevarat. Am zis ca vom promova la pas, din liga a treia in a doua, aveam conditii, aveam echipa, ... citeste toata stirea