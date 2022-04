Mediop inscrie si Resita ramane invincibila

RESIEsA - CSM Resita a terminat la egalitate vineri, 29 aprilie, scor 1-1, partida din deplasare, cu CSM Deva, in etapa a V-a a play-off-ului Ligii 3, Seria a VII-a!Deva a deschis scorul in secunda 20, dupa ce Sulea l-a invins pe Micu cu o lovitura de cap, in urma unei mingi pierdute usor in lateral de catre resiteni. Mediop, golgheterul Resitei, a egalat din penalty in partea a doua si astfel echipa lui Alexa ramane neinvinsa in acest sezon competitional."A fost un meci de lupta. Ne-au ... citeste toata stirea