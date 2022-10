Memorialul "Ioan Schuster" la inot, editia a X-a

RESIEsA - Editia a X-a a Memorialului "Ioan Schuster" la inot a fost organizata de clubul Resita 07, cu sprijinul Consiliului Judetean Caras-Severin si al Primariei Resita!"Suntem bucurosi ca am desfasurat a zecea editie a acestui memorial. Am avut 70 de participanti inscrisi, de la 15 cluburi din tara si din strainatate. Ungaria si Slovacia ne-au onorat cu prezenta. Speram ca a fost o editie reusita. Ne-am bucurat ca am fost cu totii impreuna, ca am inotat si ne vom simti bine impreuna si la ... citeste toata stirea