Memorialul "Werner Hirschvogel" aduce 50 de piloti la start

RESIEsA - Valea Domanului va rasuna din nou a sunet de motoare, intrucat Memorialul "Werner Hirschvogel" va aduce la startul etapei resitene un numar de 50 de piloti ai ambelor campionate de viteza in coasta din tara!"Asemenea editiilor din 2017 si 2018, etapa resiteana de viteza in coasta il va omagia pe legendarul pilot local Werner Hirschvogel, sportivul ce a pus orasul de pe Valea Domanului pe harta motorsportului romanesc si, mai mult decat atat, a format alti piloti de exceptie. In ... citește toată știrea