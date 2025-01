Mica Unire a fost sarbatorita prin sah

RESIEsA - Cupa Unirii la sah s-a desfasurat vineri, 24 ianuarie, reunind la start 37 de jucatori! La finalul rundelor, competitia a fost castigata de jucatorul Alexandru David Korcsek, urmat de Mihai Bolintis si Horia Irimia, toti cu cate 5,5 puncte, ordinea in clasament fiind stabilita de criteriile de departajare!"A fost o cupa dedicata Unirii Principatelor Romane si am celebrat momentul magic de la 24 ianuarie 1859. Ne-a bucurat prezenta de sahisti foarte buni la aceasta competitie. Am ... citește toată știrea