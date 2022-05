Micile handbaliste de la CSM Resita, ultimul festival din acest sezon

RESIEsA - Fetitele de la CSM Resita, coordonate de prof. Carmen Dumitru, vor participa la finalul acestei saptamani la Festivalul National de minihandbal! De asemenea, competitia destinata baietilor se va organiza saptamana viitoare. Acest turneu, organizat la nivel national de catre Federatia Romana de Handbal, este ultimul din acest sezon competitional!"Ne pregatim pentru ultimul festival din acest an. Federatia Romana de Handbal a decis ca in acest an festivalul sa fie impartit pe genuri: ... citeste toata stirea