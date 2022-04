Micu si Bresneni pastreaza invincibilitatea Resitei

RESIEsA - CSM Resita a remizat vineri, 22 aprilie, scor 2-2, in deplasare, cu CS Pandurii Lignitul Targu Jiu, in etapa a IV-a a play-off-ului de promovare al Ligii 3, Seria a VII-a!Dintre toate formatiile din aceasta serie, echipa din Targu Jiu a pus cele mai mari probleme echipei pregatite de Dan Alexa. Pandurii au deschis scorul in minutul 15, prin Mihai Stancu si a majorat diferenta de pe tabela in minutul 52, dupa un contraatac finalizat cu gol de Nichifor Georgescu. De asemenea, Sean ... citeste toata stirea