Mihai Rohozneanu, noul antrenor al SCM Politehnica Timisoara

RESIEsA - Fostul antrenor secund de la CSM Resita, Mihai Rohozneanu, a semnat un contract de "principal" cu formatia SCM Politehnica Timisoara, formatiei de evolueaza in Liga Nationala!Rohozneanu lasa Resita pe primul loc in Divizia A, cu 27 de puncte, la 5 distanta de urmatoarea clasata, formatia secunda a lui Poli, care are si un meci in plus fata de rosso-neri."Multumim, Mihai Rohozneanu,pentru tot ce ai facut la CSM Resita! Iti uram multa bafta in noua ta provocare!", a fost mesajul ... citeste toata stirea