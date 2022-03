Mihai Rohozneanu: Nu ne-am asteptat la aceasta infrangere!

RESIEsA - Handbalistii de la CSM Resita au pierdut sambata, 12 martie, scor 29-31, partida cu CSM Sighisoara, in etapa a V-a a play-off-ului de promovare din Divizia A!Dupa aceasta infrangere, a doua la rand, rosso-nerii au cazut pana pe locul 4. Coordonatorul Marius Bahan declara cu cateva zile in urma cu putin timp ca Resita in acest moment n-ar face fata in Liga Nationala, iar tinerii resiteni din lot mai au nevoie de timp pentru a prinde experienta."Chiar daca am plecat din postura de ... citeste toata stirea