Misiune dificila pentru CSM Resita in grupele Cupei Romaniei

RESIEsA - CSM Resita va evolua in Grupa D din Cupa Romaniei si va intalni in deplasare SCM Ramnicu Valcea (Liga 3) si pe teren propriu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (Superliga) si FK Miercurea Ciuc Csikszereda (Liga 2)!Federatia Romana de Fotbal a organizat miercuri, 25 septembrie, tragerea la sorti a fazei grupelor Cupei Romaniei, editia 2024-2025. Este al treilea sezon in care formatul Cupei, inaugurat in 2022, propune o faza a grupelor la care participa 24 de echipe: opt echipe din prima liga, ... citește toată știrea