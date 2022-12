Mos Craciun, Popa si Bobar au impartit cadouri micilor rosso-neri

RESIEsA - Ca in fiecare final de an, Mos Craciun, in drumul sau catre copii, s-a oprit si in Valea Domanului, acolo unde l-au asteptat cateva sute de rosso-neri! Ajutoarele Mosului la impartirea pungilor cu dulciuri au fost primarul Ioan Popa si directorul Cristi Bobar!Sapte sectii are CSM Resita, fotbal, handbal, sah, baschet, karate, lupte si volei, la care sunt legitimati aproximativ 600 de copii, lucru cu care se mandresc cei care se ocupa de clubul din Valea Domanului."Ma bucur ca am ... citeste toata stirea