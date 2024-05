Muncitorul Resita, comportare buna la "Memorialul Adalbert Batkay" la judo

RESIEsA - Cupa "Memorialul Adalbert Batkay", editia a IV-a, s-a desfasurat recent la Lugoj, printre cluburile participante numarandu-se si Muncitorul Resita! Competitia s-a adresat copiilor nascuti in anii 2015-2016 si 2017-2018, iar clubul resitean a participat cu sase copii!"La U10, deci cei nascuti in 2015-2016, am participat cu Micu Ana (categoria 25 de kg), Gearmati Mirabela (la categoria 30 de kg) si Filca Vlad (la categoria 28 de kg). La U8, cei nascuti in 2017-2018, am participat cu ... citește toată știrea