Mundo se extinde si la Herculane

CARAS-SEVERIN - ACS Mundo a mai infiintat o filiala, la Baile Herculane si Mehadia, iar activitatea fotbalistica juvenila va incepe in prima zi a lunii februarie! De selectia si antrenarea copiilor de pe Valea Cernei se va ocupa Claudiu Branzan, acesta fiind ajutat de Ionut Lungocea si Lucian Dobre!Antrenamentele in perioada iernii vor fi sustinute in sala de sport "Alexandru Duicu" din Baile Herculane, iar din primavara sedintele de pregatire se vor organiza pe terenul de iarba din Mehadia. ... citeste toata stirea