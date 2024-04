Narcis Mihaila a ratat calificarea la Jocurile Olimpice

RESIEsA - Narcis Mihaila a participat la finalul saptamanii trecute la Campionatul Mondial de mars pe echipe, unde, din pacate, nu a reusit sa obtina calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris din acest an! Competitia s-a desfasurat in Turcia!"In Antalya a avut loc a XXX-a editie a Campionatelor Mondiale de mars pe echipe. Ziua a inceput frumos, cu un onorant loc 8 ocupat de cadeta Alessia Pop in proba de 10 km mars, la U20, sportiva fiind cu trei ani mai mica, cu un timp de 46.16, nou ... citește toată știrea