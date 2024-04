Narcis Mihaila, la o competitie distanta de Paris 2024

RESIEsA - Narcis Mihaila va participa la finalul acestei saptamani la Campionatul Mondial de mars pe echipe, ce va avea loc in Antalya! In cazul in care se va clasa in primele 22 de locuri, marsaluitorul resitean va obtine biletul pentru Jocurile Olimpice Paris 2024!"Campionatul Mondial de mars pe echipe va avea loc in data de 21 aprilie in Antalya, Turcia. Este o competitie foarte importanta, unde Resita il va avea ca reprezentant pe Narcis Mihaila in proba de stafeta mixta maraton. Aceasta ... citește toată știrea