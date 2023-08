RESIEsA - Marsaluitorul Narcis Mihaila va reprezenta Resita si Romania la Campionatele Mondiale de atletism, competitie ce va avea loc in perioada 19-27 august, in Ungaria, la Budapesta! Narcis se afla deja la a treia calificare la acest turneu major!"Dupa Campionatele Nationale am continuat pregatirea la Cluj, iar din 8 august ne pregatim la Resita. Suntem pe final cu pregatirea, am facut foarte mult volum, iar de acum inainte vom lucra la intensitate. Ne vom pregati la Resita pana pe data ... citeste toata stirea