Neagu, cu Nationala de amatori la UEFA Region's Cup

CARAS-SEVERIN - Atacantul Nerei Bogodint merge in Italia, dupa ce a fost selectionat pentru a lua parte la meciurile de calificare pentru aceasta competitie!Daca tot n-a avut ocazia sa inscrie in poarta celor din Otelu Rosu, Adrian Neagu a dat curs convocarii la nationala de amatori pentru UEFA Region's Cup, care se desfasoara in perioada 16-24 septembrie la Genova. "Ii uram mult succes atacantului nostru Neagu Adrian la actiunea lotului national al Romaniei pentru calificarea la UEFA ... citește toată știrea