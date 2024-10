Neagu s-a distrat cu Magica Balta

CARAS-SEVERIN - In ceea ce s-ar putea numi derby-ul Ligii a IV-a Caras-Severin, Nera Bogodint a trecut categoric de Magica Balta Caransebes cu 6-2, varful gazdelor marcand de cinci ori in poarta lui Petrut!Nu mai primise Magica Balta atatea goluri de la barajul de promovare ratat, cu cei de la Sag. Jocul de pe arena din Lupac a inceput in forta, iar in minutul 16 era deja 2-0 pentru trupa lui Cristian Sodanca, prin "dubla" lui Adi Neagu, la prima reusita Magica reclamand o pozitie de ofsaid ... citește toată știrea