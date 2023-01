Nelu Badea: Ne vom baza pe juniorii din propria pepiniera!

ANINA - Dupa un inceput bun de sezon in Liga a IV-a, CSO Anina a inregistrat spre finalul anului 2022 cateva infrangeri, cauzate si de faptul ca unii dintre titulari s-au accidentat. In partea a doua a sezonului, antrenorul Nelu Badea se va baza pe fotbalistii tineri din lot, pentru ca in vara sa incerce construirea unei echipe cu care Anina sa atace prima pozitie in campionatul viitor!"Daca ar fi sa fac un bilant intermediar al anului 2022 as putea spune ca sunt multumit de prestatia echipei. ... citeste toata stirea