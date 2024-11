Nera Bogodint continua seria victoriilor

CARAS-SEVERIN - Liderul Ligii a IV-a s-a desprins in fruntea clasamentului, formatia coordonata de Cristian Sodanca trecand cu 1-0 si de ACS Minerul Dognecea, in etapa a XI-a!"La Dognecea a fost un meci de lupta si ne asteptam la asta, la o replica agresiva a echipei gazda. Echipa noastra si-a demonstrat calitatea si prin unitate si devotament am reusit sa ne impunem gratie unui gol foarte frumos al lui Neagu. Au fost si momente de presiune ale gazdelor cu cateva ocazii, insa si noi am avut ... citește toată știrea