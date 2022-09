Noi medalii pentru tinerii kickboxeri de la CSM Resita

RESIEsA - CSM Resita, sectia de arte martiale de contact, a participat recent la competitia New K1 Generation, editia a VI-a, la Navodari! Antrenorul Gheorghe Cirlea s-a prezentat la turneu cu patru sportivi, care au reusit sa urce pe podiumul de premiere!Simescu Andrei, in varsta de 10 ani, la categoria 35 de kg a sustinut doua meciuri, primul l-a castigat si pe al doilea l-a pierdut cu o decizie stransa, la un punct diferenta, si a obtinut locul doi. Doroftei David, in varsta de 10 ani, la ... citeste toata stirea