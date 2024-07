O legenda mountain bike, aventura in Muntii Esarcu

CARAS-SEVERIN - Richard "Gaspi" Gasperotti, unul dintre cele mai mari nume din domeniu, a fost recent invitatul celor de la weRIDE la un Heli-biking in Muntii Esarcu. O experienta de neuitat!Gaspi a intrat in istorie ca primul european care a participat la celebra competitie de freeride Red Bull Rampage MTB in 2002, este primul rider care a cucerit "zidul mortii" cu o bicicleta electrica, iar in 2009 a stabilit un record mondial de viteza pe bicicleta, atingand impresionanta viteza de 211,5 ... citește toată știrea