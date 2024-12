O noua editie a Cupei "Laura Rus" la fotbal feminin

RESIEsA - Cupa "Laura Rus", editia a VI-a, In memoriam Violeta Mitul, la fotbal feminin, se va desfasura sambata, 14 decembrie, la Colegiul National "Mircea Eliade" din Resita! Vor participa sase echipe: ACS Sporting Banat, FC Hermannstadt, A.S. Roma FP, United Bihor, Rapid Bucuresti si OZFK VOJA GACIC Pancevo (Serbia), dar va avea loc si un meci demonstrativ intre Echipa Laura Rus si Vedetele din Caras-Severin!"A 6-a editie a Cupei Laura Rus continua traditia initiata de celebra fotbalista, ... citește toată știrea