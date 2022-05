O noua performanta obtinuta de juniorii lui Leo Doana

RESIEsA - Juniorii A de la CSM Resita, antrenati de Leontin Doana, s-au impus cu scorul de 2-1 in fata echipei CS Stiinta Craiova si s-au calificat in turul al doilea al Campionatului National! Elevii lui Doana vor juca marti, 10 mai, cu ACS Unirea Bascov, iar in cazul unui succes, se vor califica in primele patru echipe ale tarii!"Dupa foarte mult timp ne bucuram ca incepem sa discutam si de Centrul de copii si juniori. O performanta frumoasa au realizat juniorii A, care ar fi trebuit sa fie ... citeste toata stirea