O sansa la viata pentru Denis!

RESIEsA - CSM Resita nu a ramas indiferent la initiativa fostului fotbalist Casian Doana de a ajuta un baietel resitean care trece printr-un moment dificil al vietii sale! Sectiile de fotbal si handbal s-au mobilizat, iar vineri si sambata, cand se vor disputa meciuri in campionat, prin stadion si prin sala vor circula urne speciale dedicate acestui caz!"Zilele trecute am vazut circuland in spatiul public un apel umanitar, pentru a ajuta un tanar resitean care trece printr-un moment dificil ... citește toată știrea