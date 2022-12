Obiectivul Ezerisului din 2023: salvarea de la retrogradare!

CARAS-SEVERIN - FC Progresul Ezeris va incheia anul 2022 pe locul 8 in Seria a VII-a a Ligii 3, cu 9 puncte obtinute in 15 partide! Din retur mai sunt de disputat inca trei etape, iar apoi va incepe play-out-ul, acolo unde carasenii au ca obiectiv salvarea de la retrogradare!In perioada de pauza competitionala la club vor fi si unele modificari la nivelul lotului, dupa cum a precizat Cristian Sodanca. Primul meci oficial din 2023 pe care-l va disputa Progresul Ezeris va fi pe 11 martie, in ... citeste toata stirea