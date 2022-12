Park Arena, invingatoare la Memorialul "Valentin Bosca"

RESIEsA - Editia a doua a Memorialului "Valentin Bosca" la fotbal a avut loc sambata, 17 decembrie, iar la acest eveniment au participat jucatori de toate varstele!La finalul turneului, Park Arena s-a clasat pe primul loc, CSM Tineret a fost pe 2, iar podiumul a fost completat de Sporting Anina. Cel mai bun portar a fost Rares Osain, iar cel mai bun jucator a fost Alexandru Negru."M-a apasat un sentiment de frustrare cand am realizat ca am organizat deja a doua editie a acestui memorial. Am ... citeste toata stirea