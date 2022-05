Pas gresit pentru Anina si lupta pentru primul loc s-a cam incheiat

CARAS-SEVERIN - In etapa a XX-a a Ligii a IV-a Caras-Severin, formatia Magica Caransebes s-a impus acasa cu scorul de 3-1 in fata celor de la CS Moldova Noua, in timp ce CSO Anina a pierdut neasteptat, scor 0-3, in deplasarea de la ACS Nera Bozovici!Astfel, Magica este favorita sa termine pe primul loc, are 55 de puncte, iar formatia lui Nelu Badea a ramas pe locul secund, cu 52. Mai sunt de disputat din acest sezon doar doua etape si sunt sanse mici ca cineva sa mai incurce echipa din ... citeste toata stirea