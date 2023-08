CARANSEBES - Jucatoarea nascuta si crescuta la Caransebes, cetatean de onoare al municipiului gugulan, s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la New York, US Open!Patricia Esig a trecut dupa un meci cu doua tie-breakuri de canadianca Rebecca Marino (104 WTA), scor 7-6(6), 7-6(1), dupa doua ore si 17 minute de joc. Pentru calificarea in turul al doilea, Patricia Esig si-a asigurat 70 puncte in ierarhia mondiala si un cec in valoare de 123.000 de dolari. In turul urmator, ... citeste toata stirea