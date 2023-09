CARANSEBES - Jucatoarea originara din Caransebes a fost eliminata in turul al doilea al ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open, dupa ce a pierdut in doua seturi in fata americancei Jessica Pegula!Patricia Esig nu a mai reusit jocul bun din primul tur si, dupa 30 de erori ... citeste toata stirea