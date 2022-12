Pele a plecat dintre noi, dar e nemuritor datorita recordurilor fotbalistice

FOTBAL. Pele, unul dintre cei mai mari fotbalisti ai tuturor timpurilor, a murit la 82 de ani. Starea de sanatate a fostului mare fotbalist brazilian s-a degradat in ultimele saptamani, iar la aproape o luna de la internarea in spital, familia a confirmat decesul sau!Brazilianul a plecat dintre noi, insa lasa in urma sa recorduri fotbalistice care cu greu pot fi depasite. Un exemplu elocvent este cel al titlurilor mondiale castigate in cariera, trei, la editiile din 1958, 1962 si 1970.In ... citeste toata stirea