Pilotii resiteni, premiati de Federatia Romana de Automobilism Sportiv

RESIEsA - Lucien Hora si Mircea Padurean au primit titlul de Maestri ai Sportului la Gala Campionilor 2022, organizata de Federatia Romana de Automobilism Sportiv!"La aceasta gala au fost foarte personalitati din lumea sportului cu motor si cred ca acest titlu mi-a fost acordat pentru cariera de 30 de ani de viteza in coasta. Sper sa mai pot face aceasta activitate, iar daca nu, as putea sa-i ajut pe colegii mei cu experienta mea. Vom vedea daca vom gasi fonduri, o sa am o discutie cu Bogdan ... citeste toata stirea