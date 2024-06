RESIEsA - Prima editie a Memorialului "Dan Firiteanu" la fotbal juvenil va avea loc sambata, pe stadionul din Valea Domanului!"Pe data de 15 iunie va fi organizat turneul de fotbal in memoria prof. dr. Dan Firiteanu, unul dintre cei mai apreciati tehnicieni care au activat in fotbalul banatean. Evenimentul se va desfasura in incinta stadionului Mircea Chivu, intre orele 09:30-14:30, cu sprijinul conducerii CSM Resita, unde prof. dr. Dan Firiteanu a avut nu mai putin de sapte mandate in ... citește toată știrea