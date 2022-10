Prima infrangere din sezon pentru handbalistii resiteni

RESIEsA - CSM Resita a pierdut sambata, 22 octombrie, scor 28-32, deplasarea cu SCM Politehnica Timisoara, in ultima etapa din turul campionatului!Chiar si asa, echipa pregatita de Radu Bote si Mihai Rohozneanu a incheiat turul pe primul loc, fiind la egalitate cu SCM Timisoara, ambele avand 15 puncte. Urmeaza o pauza de aproximativ trei saptamani pentru handbalistii resiteni, deoarece in prima etapa din retur vor sta."A fost un meci echilibrat si frumos. In prima repriza am condus in ... citeste toata stirea