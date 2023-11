CARANSEBES - Voleibalistele pregatite de profesoara Laura Andrei au spart gheata in aceasta editie de campionat cu o victorie in deplasare, tocmai la Sighetu Marmatiei!Un joc controlat in totalitate de caransebesence, care, spre deosebire de partidele precedente, nu au mai facut cadouri si au castigat in minim de seturi, 3-0 (25-19, 25-18, 25-19). Ce-i drept, nici adversarul intalnit nu a fost unul care a pus multe probleme, fetele de la Sighetu Marmatiei fiind pe ultimul loc in seria Vest a ... citeste toata stirea