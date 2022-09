Primaria Resita organizeaza Cupa Toamnei la inot

RESIEsA - Cupa "Toamnei" la inot va avea loc sambata, 1 octombrie, la Complexul Municipal de Sport si Sanatate "Ioan Schuster" din Resita. Acest eveniment face parte din proiectul "Resita in miscare - Sport pentru toate varstele", actiune demarata de Primaria Resita cu scopul de a oferi resitenilor o alternativa pentru petrecerea unui timp de calitate impreuna cu familia!In plus, pentru administratia locala reprezinta o buna oportunitate de a promova practicarea inotului atat in randul ... citeste toata stirea